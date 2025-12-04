نقابة الصحفيين: الاستجابة لشكاوى الزملاء في انتخابات الدوائر الملغاة والسماح بتغطية عمليات فرز الأصوات

قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن غرفة عمليات نقابة الصحفيين لمتابعة انتخابات الدوائر الملغاة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تلقت مذكرة من الزميلات الصحفيات بمحافظة الفيوم بتواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم معهن عقب تعرضهن لبعض المضايقات، من قبل بعض رؤساء اللجان الفرعية وأنصار أحد المرشحين.

وبحسب بيان النقابة، أكدت الزميلات أن أجهزة الأمن سهلت مهمتهن، وتعاونت معهن للقيام بمهامهن في تغطية العملية الانتخابية، والسماح لهن بحضور عمليات الفرز.

وتلقت غرفة العمليات مذكرة من الزميل يونس درويش الصحفي بجريدة "الشروق"، ووكيل اللجنة النقابية بأسيوط بأن أجهزة الأمن في مديرية أمن أسيوط مكنت الزملاء الصحفيين الحاصلين على تصاريح رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات من دخول اللجان الانتخابية والتصوير بداخلها وحضور عمليات الفرز، مشيرًا إلى أن اللجنة النقابية بأسيوط لم تتلق أية شكاوى من الزملاء طوال اليوم.

من جهة أخرى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات توجيهات إلى رؤساء اللجان العامة والفرعية بالسماح للزملاء الصحفيين بحضور عمليات الفرز داخل اللجان.

كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين قرر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء مجلس النقابة، والجهاز الإداري لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025م، وتلقي أية شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية علي ان تعمل الغرفة على مدار الساعة بدايةً من 10 نوفمبر الماضي، الذي شهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل للمرحلة الأولى، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات للمرحلة الثانية.