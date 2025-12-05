بريطانيا: إضاءة شجرة الكريسماس رمز الصداقة مع النرويج في لندن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أضيئت شجرة الكريسماس في لندن بساحة ترافالجار اليوم الخميس في إطار تقليد بريطاني تعود جذوره إلى الغابات النرويجية.

وترمز الشجرة للصداقة بين لندن وأوسلو في احتفال سنوي يسلط الضوء على تاريخ تحالف البلدين.

وتشكلت الرابطة بين الدولتين أثناء الحرب العالمية الثانية. وتوجه الملك هاكون السابع وحكومته في المنفى إلى لندن، عندما غزت ألمانيا النازية النرويج في 1940. ونشأت الكثير من المقاومة النرويجية في بريطانيا.

وبثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ونظيرتها النرويجية "إن آر كيه" الأنباء بالنرويجية من لندن.