ميلان يودع كأس إيطاليا أمام لاتسيو من ثمن النهائي

انتهت مساء الخميس مباراتين في دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا، بتأهل فريقي لاتسيو وبولونيا.

واستضاف فريق بولونيا نظيره بارما في اللقاء الذي شهد إثارة حتى الدقائق الأخيرة، حيث بادر الفريق الضيف بارما بالتسجيل عن طريق أدريان بينيديتشاك في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل فريق بولونيا في الدقيقة 38 عن طريق جوناثان رووي.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 89 أحرز فريق بولونيا الهدف القاتل عن طريق سانتياجو كاسترو، ليحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وإحدى مفاجآت الموسم، هو توديع فريق ميلان الكأس بشكل مبكر بعدما تلقى هزيمة مساء الخميس من لاتسيو بنتيجة 1-0.

المباراة كانت تسيطر عليها نتيجة التعادل السلبي حتى الدقيقة 80 التي سجل فيها ماتيا زاكايني الهدف الوحيد لفريق لاتسيو ليصعد به إلى الدور ربع النهائي.