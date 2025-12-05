ضبط 10 أشخاص يقدمون رشاوى للمواطنين للتصويت لصالح مرشحين بانتخابات مجلس النواب بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القبض على 10 أشخاص يقدمون رشاوى انتخابية للمواطنين لحثهم على التصويت لصالح مرشحين بانتخابات مجلس النواب في عدد من الدوائر.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج من ضبط (شخص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج من ضبط (شخص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وضبطت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج من ضبط (شخص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وألقت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج القبض على (شخص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية لبعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة، وبحوزتهما بطاقات شخصية لبعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وضبطت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج من ضبط (شخص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية لبعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصان بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين في الداخل في 19 دائرة من محافظات المرحلة الأولى سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى بها لوجود عيوب جوهرية أثرت على نتيجتها، ليعاد فيها التصويت بين جميع المرشحين من جديد والبالغ عددهم 446 مرشحا يتنافسون للفوز بـ 41 مقعدا.

كما جرت انتخابات الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، وهي الدائرة الوحيدة التي لم نجت من أحكام القضاء الإداري التي طالت 30 دائرة ضمن محافظات المرحلة الأولى أيضا.