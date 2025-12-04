انسحاب 4 دول من مسابقة «يوروفيجن 2026» وسط خلاف بشأن مشاركة إسرائيل

انسحبت قنوات رسمية من أربع دول على الأقل، من بينها إسبانيا وهولندا، اليوم الخميس، من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026"؛ عقب قرار منظمي المسابقة السماح لإسرائيل بالمشاركة.

وانضمت أيرلندا وسلوفينيا إلى قائمة الدول المنسحبة، عقب اجتماع الجمعية العامة لاتحاد البث الأوروبي، الذي يضم 56 هيئة بث عامة مسئولة عن تنظيم الفاعلية، حيث ناقشت الدول الأعضاء المخاوف المثارة حول مشاركة إسرائيل، والتي تعترض عليها بعض الدول على خلفية الحرب في غزة.

وكانت عدة دول أعضاء قد صوتت في وقتٍ سابق لصالح تبني قواعد تصويت أكثر صرامة، بعد مزاعم بوجود تلاعب في التصويت لصالح المتسابقين الإسرائيليين، غير أن الاتحاد لم يتخذ أي قرار باستبعاد أي قناة من المسابقة.

وأنقذت الحرب الدائرة في غزة أجواء المهرجان الغنائي المعروف بطابعه الاحتفالي، والذي يجذب أكثر من 100 مليون مشاهد سنويا.

وأفاد تقرير بثته قناة "آر يو في" الأيسلندية بأن الهيئة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لحسم قرار مشاركتها في المسابقة، وذلك بعدما أوصى مجلس إدارتها الأسبوع الماضي بمنع إسرائيل من المشاركة في نسخة فيينا المقرر عقدها في مايو المقبل.



