حلف الناتو يعدل هيكل القيادة ليتناسب مع وضع التهديد الجديد

أعلن القائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجنرال الأمريكي أليكسوس جريجوري جرينكويش، اليوم الخميس، أن الحلف سيقوم بنقل التخطيط الدفاعي للدنمارك والسويد وفنلندا من برونسوم في هولندا إلى نورفولك بولاية فيرجينيا الأمريكية.

وأكد جرينكويش، خلال كلمة ألقاها في المقر الأوروبي للناتو بمدينة مونس البلجيكية، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لطبيعة التهديدات الحالية.

وأوضح أن قيادة القوة المشتركة في نورفولك تتولى بالفعل مسئولية التخطيط لمنطقة المحيط الأطلسي، والمنطقة القطبية الشمالية، وجرينلاند، وآيسلندا، والنرويج، والجزر البريطانية، مشيرا إلى أن تعزيز منطقة الأطلسي - أوروبا وتقوية الوجود العسكري للناتو في أقصى الشمال يمثلان أولوية ملحّة في ظل التنسيق المتزايد بين خصوم الحلف.

وأضاف أن إعادة الهيكلة الجديدة ستُسهم في تحقيق هذا الهدف، إذ تمثل نورفولك "الجسر الاستراتيجي" بين أمريكا الشمالية وأوروبا، وتضطلع بأدوار تتجاوز تأمين خطوط الملاحة البحرية.

وتُعد القيادة الرئيسية لعمليات الناتو (قيادة القوات المشتركة) مسئولة عن التخطيط والتنفيذ للعمليات العسكرية في أوقات الحرب، بينما تتولى في أوقات السلم التخطيط للمناورات وإجراءات الردع.

وأشار جرينكويش، إلى أن الناتو عدّل مرة أخرى خططه الدفاعية منذ الحرب الروسية الأوكرانية، معربا عن قلق الحلف من تنامي التعاون بين موسكو وبكين، مؤكدا أن "الصين تمول الحرب الروسية في أوكرانيا"، وفق قوله.

كما حذر من احتمال أن تُقدم روسيا مستقبلا على اختبار قدرات الحلف، موضحا أن الناتو يواجه بالفعل هجمات هجينة يوميا، تشمل التحليق غير القانوني للطائرات المسيرة، والهجمات الإلكترونية، وأعمال التخريب.