المجموعة العربية في فيينا تدعو لتكثيف التعاون الدولي لمكافحة المخدرات

دعت المجموعة العربية في فيينا اليوم الخميس إلى ضرورة تكثيف التعاون الدولي ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجالات مكافحة المخدرات والجريمة وتعزيز سيادة القانون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المجموعة العربية في فيينا سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام، أمام اجتماع مشترك للجنتين تابعتين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وجدد السفير الفصام موقف المجموعة العربية الثابت من القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع المشترك للجنة المخدرات في الدورة ال68 المستأنفة ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في الدورة ال34 المستأنفة.

وأكد باسم المجموعة العربية أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 مشيدا بالدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة في دعم قدرات الدول لتحقيق تلك الأهداف ولاسيما في مجالات مكافحة المخدرات والجريمة والفساد والإرهاب وتعزيز سيادة القانون وضمان المساواة بين الجنسين.

كما رحب بالتعاون القائم مع مكتب الأمم المتحدة معربا عن تطلع المجموعة العربية إلى تعزيز هذا التعاون في المجالات ذات الأولوية.

وأعرب عن قلق المجموعة البالغ إزاء تداعيات أزمة السيولة التي يواجهها المكتب في ظل انخفاض متوقع في التمويل الموحد بنسبة 14 % خلال عامي 2026 و2027، وأكد التزام الدول العربية بدعم المكتب الأممي في مواجهة تحدياته المالية.