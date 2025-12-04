توج أهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا بعد فوزه المستحق على نظيره أهلي بنغازي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس.

ويقود أهلي طرابلس حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي ومنتخب مصر، بينما يتواى تدريب أهلي بنغازي طارق مصطفى لاعب وندرب الزمالك السابق.

وأقيمت المباراة على ملعب استاد القاهرة وسط تفوق نسبي لأهلي طرابلس الذي فرض إيقاعه رغم التكافؤ العام وبعد شوط أول متوسط، دفع حسام البدري باللاعب حمدو الهوني ليمنح الفريق نشاطا هجوميا أسفر عن الهدف الأول في الدقيقة 67 عبر عزو المريمي بعد ارتداد كرة عرضية من القائم.

وفي الدقيقة 89 أضاف عمران سالم الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل المنطقة، قبل أن يختتم الأنجولي كريستوفر مابولولو الثلاثية في الدقيقة 95، ليؤكدها الحكم المصري محمود ناجي عبر تقنية الفيديو.

وكان من المقرر إقامة النهائي مساء أمس الأربعاء، لكنه شهد سلسلة من التأجيلات بسبب أزمة فنية متعلقة بكاميرات القناة الناقلة، إذ تأجل من الخامسة إلى السادسة، ثم السابعة والنصف، قبل أن يُنقل الموعد النهائي إلى السابعة من مساء اليوم الخميس، عقب حل المشكلة بشكل كامل.