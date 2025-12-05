حصر عددي: اللجنة العامة للدائرة الثانية تعلن تقدم مرشحي حزب مستقبل وطن بالإسكندرية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة الدائرة الثانية (الرمل) في محافظة الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد يوسف، رئيس اللجنة العامة، عن نتائج الحصر العدد لأصوات الناخبين لأعضاء مجلس النواب، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 744824 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 360381 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 29237 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 7144 صوتا.

وأظهرت المؤشرات الأولية وفقًا للحصر العددي تقدم عمر جمال الغنيمى، حيث حصل على 19680 وأحمد عبد المجيد، حصل على 15475 صوتا، مرشحى حزب مستقبل وطن، كما حصل حازم الريان مرشح حماة الوطن على 14561، كما حصل عفيفي كامل مرشح مستقل على 8141 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخمس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة من الجولة الأولى، بعدما ألغيت نتيجتها، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين.