بدء حصر محاضر الفرز باللجنة العامة للدائرة الأولى بالبحيرة

تشهد اللجنة العامة بالدائرة الأولى (دمنهور ومركز دمنهور)، برئاسة المستشار السيد أحمد عبد الحليم، وعضوية المستشارين عادل سعد جوهر، ومحمد النقيرة، ورضا عبد المحسن، بدء حصر محاضر الفرز المجمعة من اللجان الفرعية، بعد توافد رؤساء اللجان في الدائرة الأولى بدمنهور لتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لإجراء عملية تجميع ورصد الأصوات.

ويتنافس في الدائرة الأولى 31 مرشحًا على الفوز بـ3 مقاعد، وتشمل الدائرة قسم ومركز دمنهور، ويبلغ عدد لجانها الفرعية 100 لجنة.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت يومين، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين. وأعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حصرها عدديًا في اللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة من الجولة الأولى، بعدما أُلغيت نتائجها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب في الدورة القادمة، وذلك وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين.