صفر أصوات لـ13 مرشحًا في لجنة انتخابية بقنا

شهدت إحدى اللجان التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا مفاجأة لافتة مع بداية إعلان نتائج الفرز الأولية، إذ حصل 13 مرشحًا على صفر أصوات داخل اللجنة، في واقعة أثارت اهتمام المتابعين داخل الدائرة الثانية، التي تضم مركزي قوص وقفط وتشهد منافسة قوية بين مرشحين أصحاب نفوذ قبلي وحضور تنظيمي واضح.

وجاءت هذه النتائج ضمن عمليات الفرز التي انطلقت عقب إغلاق باب التصويت، بعد يومين شهدا إجراءات أمنية مشددة وانتظامًا ملحوظًا داخل أغلب اللجان. وبحسب مسؤولين داخل اللجنة، فإن الأرقام الأولية أظهرت تركز الأصوات في عدد محدود من المرشحين، بينما لم يُسجَّل أي صوت لـ13 مرشحًا في محاضر اللجنة.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة قنا قد أعلنت خلال يومي الاقتراع أنها لم تتلق شكاوى تعطل مؤثرة، في وقت شهدت فيه القرى معدلات إقبال أعلى مقارنة بالمدن.

وتأتي واقعة لجنة البرج في ظل سباق انتخابي يضم 129 مرشحًا يتنافسون على 9 مقاعد فردية موزعة على أربع دوائر.