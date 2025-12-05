نتائج أولية تُظهر تقدم مرشحين مستقلين وتراجع مرشحي «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» بدائرة إطسا في الفيوم

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية، ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم، النتائج الأولية لأعمال الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عملية الفرز باللجان الفرعية.

وأوضحت اللجنة أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بلغ 439 ألفًا و642 ناخبًا، أدلى منهم بأصواتهم 73 ألفًا و321 ناخبًا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 69 ألفًا و460 صوتًا، مقابل 3 آلاف و331 صوتًا باطلًا.

وأسفرت المؤشرات الأولية للحصر العددي عن تقدم المرشح مصطفى البنا (مستقل) بحصوله على 40 ألفًا و31 صوتًا، يليه الدكتور حسام خليل (مستقل) بحصوله على 37 ألفًا و875 صوتًا، بينما حصل اللواء ياسر سلومة (حزب حماة الوطن) على 31 ألفًا و831 صوتًا، وجاء بعده أكرم شعت (حزب مستقبل وطن) بإجمالي 29 ألفًا و243 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت في جولة انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت على مدار يومين، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات لتيسير مشاركة الناخبين.

وعقب غلق اللجان، بدأت على الفور أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، أعقبها الحصر العددي باللجان العامة.

يُذكر أن الانتخابات جرت بنظام جولة الإعادة بالدائرة الثانية (مركز إطسا)، بالتزامن مع إجراء الجولة الأولى في دائرتي بندر الفيوم وأبشواي، وذلك عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائجهما، لاختيار ممثلي المواطنين في مجلس النواب للدورة البرلمانية المقبلة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.