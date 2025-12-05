 ضبط طالب ادّعى تقديم شخصين رشاوى مالية للمواطنين في الفيوم - بوابة الشروق
الجمعة 5 ديسمبر 2025 7:30 ص القاهرة
ضبط طالب ادّعى تقديم شخصين رشاوى مالية للمواطنين في الفيوم

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 6:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 6:41 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم القبض على طالب ادّعى أن شخصين يقدمان رشاوى مالية للمواطنين لحثهم على التصويت لصالح مرشحين بانتخابات مجلس النواب.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بوجود أشخاص بمحيط لجنتين بدائرة مركز شرطة الفيوم يقومون بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين “محددين”.

وبالانتقال والفحص تبيّن عدم صحة البلاغ، وتم تحديد وضبط المُبلّغ (طالب – 15 سنة – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته أقر بأنه ادّعى الواقعة على غير الحقيقة بقصد اللهو.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين في 19 دائرة من محافظات المرحلة الأولى، التي سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجتها لوجود عيوب جوهرية أثرت عليها، ليعاد التصويت بين جميع المرشحين البالغ عددهم 446 مرشحًا يتنافسون على 41 مقعدًا.

كما أجريت انتخابات الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، وهي الدائرة الوحيدة التي لم تشملها أحكام القضاء الإداري التي طالت 30 دائرة ضمن محافظات المرحلة الأولى.

