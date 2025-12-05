ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على شخصين بحوزتهما مبالغ مالية وكروت دعاية لحثّ المواطنين على التصويت لصالح مرشحين لمجلس النواب في أبو حمص ودمنهور.

فقد تمكنت الخدمات الأمنية المكلّفة بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة أبو حمص من ضبط أحد الأشخاص بمحيط اللجنة، وبحوزته مبالغ مالية كان يستعد لتوزيعها على المواطنين لحثّهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المكلّفة بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة دمنهور من ضبط شخص آخر بمحيط اللجنة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على المواطنين لحثّهم على التصويت لصالحه.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني والأخير لتصويت المصريين في الداخل في 19 دائرة من محافظات المرحلة الأولى، والتي كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائج الجولة الأولى بها لوجود عيوب جوهرية أثّرت على نتيجتها، ليُعاد التصويت بين جميع المرشحين البالغ عددهم 446 مرشحًا يتنافسون على 41 مقعدًا.

كما جرت انتخابات الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، وهي الدائرة الوحيدة التي لم تنجُ من أحكام القضاء الإداري التي طالت 30 دائرة ضمن محافظات المرحلة الأولى أيضًا.