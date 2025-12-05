 في دمنهور وأبو حمص.. ضبط شخصين يوزّعان رشاوى للتصويت لصالح مرشحين بانتخابات النواب - بوابة الشروق
الجمعة 5 ديسمبر 2025 4:26 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

في دمنهور وأبو حمص.. ضبط شخصين يوزّعان رشاوى للتصويت لصالح مرشحين بانتخابات النواب

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 3:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 3:34 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على شخصين بحوزتهما مبالغ مالية وكروت دعاية لحثّ المواطنين على التصويت لصالح مرشحين لمجلس النواب في أبو حمص ودمنهور.

فقد تمكنت الخدمات الأمنية المكلّفة بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة أبو حمص من ضبط أحد الأشخاص بمحيط اللجنة، وبحوزته مبالغ مالية كان يستعد لتوزيعها على المواطنين لحثّهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المكلّفة بتأمين لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة دمنهور من ضبط شخص آخر بمحيط اللجنة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على المواطنين لحثّهم على التصويت لصالحه.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني والأخير لتصويت المصريين في الداخل في 19 دائرة من محافظات المرحلة الأولى، والتي كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائج الجولة الأولى بها لوجود عيوب جوهرية أثّرت على نتيجتها، ليُعاد التصويت بين جميع المرشحين البالغ عددهم 446 مرشحًا يتنافسون على 41 مقعدًا.

كما جرت انتخابات الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، وهي الدائرة الوحيدة التي لم تنجُ من أحكام القضاء الإداري التي طالت 30 دائرة ضمن محافظات المرحلة الأولى أيضًا.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك