السعودية وقطر تبحثان سبل تطوير العلاقات على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف

ترأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم الخميس، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن الجانبين السعودي والقطري "استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تطويرها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري، وتكثيف التعاون المشترك من خلال عددٍ من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب".

كما استعرضت أمانة اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري خلال الاجتماع، مسيرة أعمال المجلس ولجانه المنبثقة منه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المستجدات والأعمال التحضيرية للاجتماع الثامن للمجلس التنسيقي السعودي القطري.

ووقع وزير الخارجية السعودي ونظيره القطري، محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.

وقالت وكالة (واس) إن الوزيرين بحثا قبيل الاجتماع "العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين".