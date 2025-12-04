عراقجي يدعوه نظيره اللبناني لزيارة طهران لمناقشة العلاقات الثنائية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن الوزير عباس عراقجي دعا نظيره اللبناني يوسف رجي لزيارة طهران قريبا لمناقشة العلاقات الثنائية، وسط خارطة طريق تدعمها الولايات المتحدة في لبنان لنزع سلاح حزب الله المتحالف مع إيران.

وذكرت الخارجية الإيرانية، أن "عراقجي، الذي دعا نظيره اللبناني لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية، عبر عن ثقته في أن لبنان، حكومة وشعبا، سيتغلب بنجاح على التهديدات والتحديات القائمة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إرسال إسرائيل ولبنان مبعوثين مدنيين إلى لجنة عسكرية تراقب وقف إطلاق النار بينهما، في خطوة من شأنها توسيع نطاق المحادثات بين الخصمين اللدودين لأول مرة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أمس الأربعاء، إن "لبنان منفتح على قيام اللجنة بدور التحقق المباشر من المزاعم الإسرائيلية بأن حزب الله يعيد تسليح نفسه، والتحقق من عمل الجيش اللبناني في تفكيك البنية التحتية للجماعة المسلحة".

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية عام 2024، والذي أنهى قتالا دام أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله. ومنذ ذلك الحين، يتبادل الجانبان الاتهامات بشأن انتهاك الاتفاق.

وزار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بيروت في أغسطس الماضي، وقال إن لبنان يجب ألا يخلط بين أعدائه وأصدقائه.