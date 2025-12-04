جيش الاحتلال يقول إنه استهدف مواقع لحزب الله جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مواقع لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان، مساء الخميس، في إطار التعامل مع ما وصفها بـ"محاولات إعادة إعمار أنشطة" الحزب في المنطقة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة"، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن: مجادل- رعشيت".

وتابع: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".