الجنائية الدولية: مذكرات الاعتقال ضد بوتين وروس آخرين ستظل سارية

قال مدعون بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخمسة روس آخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ستظل سارية حتى لو شهدت محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة الموافقة على حصولهم على عفو شامل.

وأضاف نائبا المدعي العام، مامي ماندياي نيانج، من السنغال، ونزهات شاميم خان، من فيجي، اللذان توليا مسئولية

التحقيقات في المحكمة منذ خروج مدعيها العام في إجازة، إن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي لتعليق أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين والخمسة الآخرين بسبب ما قالت إنه الدور الذي لعبوه في الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

ويواجه بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا مزاعم بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا دون سند قانوني.

وترفض روسيا الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ونفت مرارا مزاعم ارتكاب جرائم حرب.

ومن بين المشتبه بهم الروس البارزين الآخرين المطلوبين من قبل المحكمة سيرجي شويجو، وزير الدفاع السابق، والجنرال الروسي فاليري جيراسيموف.

وقالت شاميم خان، مستشهدة بنظام روما الأساسي للمحكمة، "إذا تسنى التوصل إلى اتفاق سلام، ثم طلب منا مجلس الأمن تأجيل التحقيق، فهذه مسألة.. عملية سياسية لمجلس الأمن. ولكن فيما يتعلق بنا... فهذا لا يوقف طريقة تحقيق العدالة في نهاية المطاف".