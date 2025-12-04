سفيرة كويتية: مناطق النزاع في العالم تكشف ازدواجية بشأن حقوق الإنسان

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مؤتمرا صحفيا مشتركا بين كل من مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون حقوق الإنسان، والمستشار محمد الشحي رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في ختام أعمال الدورة الـ28 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي خصصت على مدى يومين لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت.

وأكدت السفيرة جواهر الصباح، التزام الكويت بتقديم تقاريرها الدورية حول تطبيق بنود الميثاق العربي في الموعد المحدد إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وذلك في إطار حرص الكويت على تعزيز وحماية وصون حقوق الإنسان في الدولة.

وقالت الصباح إن لجنة الميثاق العربي زارت الكويت واطلعت على الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية فيما يتعلق بتطبيق مواد الميثاق. كما قامت الجهات المعنية بالرد على أسئلة اللجنة والإيضاحات المطروحة من قبل اعضائها فيما يتعلق بما ورد في التقرير.

وردا على سؤال حول الانتقادات التي توجه من بعض الدول العربية إلى الدول الأعضاء في الجامعة بشأن ملف حقوق الإنسان، قالت إن الدول العربية ملتزمة بمبادئ حقوق الانسان رغم أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق النزاع في العالم كشفت عن وجود ازدواجية في المعايير فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان حيث تشهد الدول الكبرى حاليا عمليات مراجعة للتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما أكدت أن المنطقة العربية تتسم بعادات وقيم لها خصوصية خاصة مع الدين الاسلامي ولابد من مراعاة الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالميراث وعقوبة الاعدام التي تحدث عنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان

وأكدت تعاون الكويت الكبير مع الدول العربية والجامعة العربية فيما يتعلق بجميع آليات حقوق الانسان حيث أن الكويت لديها عضو في لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان كما تترأس الكويت أعمال اللجنة الدائمة لحقوق الانسان برئاسة السفير طلال المطيري كما أن الكويت لديها تعاون كبير مع الدول العربي خاصة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وقد قمنا بزيارات إلى مصر والأردن وتونس بهدف تعزيز التعاون في مجال حقوق الانسان.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار محمد الشحي بحرص الكويت على الالتزام بتقديم تقريرها الدوري الثاني حول تطبيق الميثاق العربي لحقوق الانسان حيث شهدت المناقشات حوار بناء وتفاعلي بين اعضاء اللجنة و الوفد الحكومي الكويتي رفيع المستوى مؤكدا أن التقرير الكويتي كان شاملا خاصة فيما يتعلق بمبادئ الميثاق.

وقال الشحي إن تقديم التقرير في موعده يعكس إرادة سياسية حقيقية من قبل دولة الكويت في الالتزام بالآليات العربية المعنية بحقوق الانسان. وأوضح أن اللجنة تابعت بكل اهتمام التطورات التي حققتها الكويت خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان سواء في الإطار التشريعي أو المؤسسي، مشيرا إلى أن الكويت تمثل نموذجا عربيا في الجمع بين الأصالة والانفتاح وبين ثبات المبادئ وتحديث الأدوات.