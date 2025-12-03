مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في ختام دورته السادسة والأربعين المنعقدة بالمنامة، دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل قضية الصحراء.

ورحب المجلس، في بيانه الختامي، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء رقم 2797، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، باعتماد هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق.

وأشاد المجلس بقرار العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن وجعل يوم 31 أكتوبر من كل عام عيدا وطنيا تحت مسمى "عيد الوحدة"، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).

جدير بالذكر أنه في 31 أكتوبر الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي، لصالح مشروع قرار ينص على أن تمتُّع الصحراء بحكم ذاتي تحت سيادة المغرب، معتبراً أن "الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل الحل الأمثل للصراع".

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط في محادثات استناداً إلى المقترح المغربي بمنح الحكم الذاتي.

وتم اعتماد قرار مجلس الأمن بأغلبية ساحقة، حيث صوت لصالحه 11 دولة من أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان.