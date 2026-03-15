رئيس الوزراء العراقي: الصراع في المنطقة سيؤدي إلى فوضى

حذر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، من أن الصراع في المنطقة سيؤدي إلى فوضى ويهدد بتصاعد مخاطر التطرف، والإرهاب العابر للحدود، والهجرة غير الشرعية، والتأثير على سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي ذلك خلال استقبال السوداني، اليوم، السفير الأسترالي لدى العراق جلين مايلز، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل استمرار الصراع، وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية على الاستقرار الإقليمي والدولي، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي .

وجدد السوداني رفض الاعتداءات التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وأي فعل من شأنه زج العراق بالحرب الدائرة، مشددا على ضرورة التنسيق العالي بين الدول، بوصفه ركيزة أساسية لإنهاء الصراعات وحل الأزمات من خلال تفعيل الحوار والدبلوماسية، وتطبيق القانون الدولي، لإيجاد حلول عادلة ومنصفة للنزاعات لتحقيق الاستقرار.

من جانبه، أكد السفير الاسترالي حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، والاستمرار في توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك، مؤكدا دور العراق المحوري في إرساء أمن واستقرار المنطقة، والعمل على منع توسع الصراعات الإقليمية.