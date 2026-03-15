إيران تعلن توقيف 20 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أعلنت إيران، الأحد، توقيف 20 شخصا في مدينة أورمية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلا عن بيان صادر عن النيابة العامة في محافظة أذربيجان الغربية، أنه جرى تنفيذ عملية ضد شبكات مرتبطة بإسرائيل عقب جهود استخباراتية وبلاغات وردت من مواطنين.

وجاء في البيان: "نُفذت عملية ضد شبكات مرتزقة مرتبطة بالنظام الصهيوني كانت ترسل معلومات عن الجيش والشرطة ووحدات الأمن إلى العدو الصهيوني، وتم توقيف 20 شخصا بقرار قضائي ووضعهم قيد الاحتجاز".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.