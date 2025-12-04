بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو

تلقّى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، يؤكد فيه بقاء المهاجم الدولي فيستون ماييلي في صفوف الفريق حتى يوم 15 ديسمبر الجاري، تنفيذًا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسبق أن تلقّى بيراميدز استدعاءً رسميًا لفيستون ماييلي من جانب المنتخب الكونغولي، لبدء تحضيرات الفريق لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، بدايةً من يوم 8 ديسمبر الجاري.

وبعد قرار الاتحاد الدولي بتأجيل انضمام اللاعبين المحترفين للمنتخبات المشاركة في البطولة القارية إلى 15 ديسمبر، أخطر الاتحاد الكونغولي نادي بيراميدز بتأجيل طلب ضم اللاعب إلى الموعد الجديد الذي أعلنه فيفا.