الهيئة الوطنية للانتخابات: تلقينا 53 شكوى خلال اليوم الأول من انتخابات الـ20 دائرة

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات الهيئة الوطنية تلقى 53 شكوى، خلال اليوم الأول للتصويت بانتخابات 20 دائرة انتخابية الـ19 الملغاة بقرار الهيئة الوطنية من المرحلة الأولى ودائرة وحيدة ناجية من طعون الإدارية العليا وهي دائرة إطسا بالفيوم.

وأوضح بنداري في بث من داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات أن الشكاوى جاء تصنيفها كالتالي:

14 شكوى توجيه ناخبين، 11 شكوى عدم سماح لمندوبي المرشحين بالدخول، 9 شكاوى بخصوص العملية الانتخابية داخل اللجان، 7 شكاوى ازدحام وتكدس في اللجان الانتخابية، 7 شكاوى رشاوى انتخابية، 3 شكاوى استعلام عن اللجان الانتخابية، 2 شكوى عدم إدراج بقاعدة بيانات الناخبين.

وذكر بنداري أن الشكاوى جاءت حسب الفئات العمرية كالآتي:

18-30 عاما: 12 شكوى.

- 31-40 عاما: 17 شكوى.

-41-50 عاما: 17 شكوى.

- 51-60 عاما: 4 شكاوى.

- أكثر من 60 عاما: 3 شكاوى.

فيما جاء توزيع الشكاوى حسب المحافظات:

- سوهاج: 18 شكوى.

- قنا: 15 شكوى.

- الفيوم: 8 شكاوى.

- غير مرتبطة بمحافظات جولة العدل: 12 شكوى.

كما جاءت شكاوى الأحزاب في 13 شكوى من الأحزاب:

• حزب الجبهة الوطنية:



- عدم فتح اللجان بمدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية (دائرة دار السلام).

- رفض دخول مندوبي ووكلاء الحزب بمدرسة قوص الثانوية بنين.

- نقص في أوراق كشف الناخبين باللجنة 32 مركز أخميم - سوهاج.

- إغلاق اللجنة 34 بمركز نجع الصوامعة الشرقية.

• حزب العدل:



- توزيع منشورات بدائرة تايتب بارودة شرافيت.

• حزب الجيل الديمقراطي:



- وجود خيمة لتوزيع رشاوى انتخابية بدائرة إمبابة.

• حزب الشعب الجمهوري:



- وجود دعاية انتخابية بالطريق أمام المقر الانتخابي.



• حزب العدل:



- تعطيل العملية الانتخابية داخل اللجنة رقم 15.

وانطلقت عملية تصويت المصريين في الداخل في 20 دائرة انتخابية بـ7 محافظات ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

ويجري التصويت في 19 دائرة سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى بها لوجود عيوب جوهرية أثرت على نتيجتها، ليعاد فيها التصويت بين جميع المرشحين من جديد والبالغ عددهم 446 مرشحا يتنافسون للفوز بـ 41 مقعدا.

كما ستجرى انتخابات الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، وهي الدائرة الوحيدة التي لم نجت من أحكام القضاء الإداري التي طالت 30 دائرة ضمن محافظات المرحلة الأولى أيضا.