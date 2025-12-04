الاحتلال يعتقل 4 صيادين أثناء عملهم في بحر غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسئول لجان الصيادين في غزة زكريا بكر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم 4 صيادين أثناء عملهم في بحر غزة.

وأوضح بكر أن الصيادين المعتقلين هم: حمزة عبد الوهاب كتوع، وعبد اللطيف زكي طروش، ورشدي عبد الله العطار، وعرفات مالك طروش.

وأضاف أن الصيادين تمكنوا من استعادة قارب واحد يعود للمعتقلين، بينما منعت قوات الاحتلال إعادة قارب آخر.

وتوالى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح يوم الخميس، بعد ليلة دامية ارتقى فيها عدد من الشهداء إثر استهداف خيام النازحين.

وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية «أباتشي» النار بشكل مكثف شرقي مدينة غزة.

وفجر اليوم، استهدف الاحتلال مدينة خانيونس بعدة غارات استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية منها.

وحسب مراسل «صفا» فإن إطلاق نار مكثف أطلقته الدبابات الإسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة شرقي مدينة غزة منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم.

وسُمع دوي انفجارات في المحافظة الوسطى للقطاع، وسط إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية.

وارتقى خمسة شهداء وأصيب عدد من المواطنين الليلة الماضية، في استهداف خيام النازحين قرب مستشفى الكويتي في مواصي خانيونس جنوبي القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار بغزة الساري من أكتوبر المنصرم، وسط مطالبات واسعة للوسطاء والولايات الأمريكية بلجم جرائمه ووقف استهداف المدنيين.