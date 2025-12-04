نفى الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، تلقي المحافظة أية بلاغات بوقوع مخالفات في انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، مضيفًا أنها كجهة تنفيذية مسئولة عن التأكد من جاهزية اللجان، والتنسيق مع الجهات المعنية (المرور والأمن وشركات المرافق)، بينما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على إجراءات الاستحقاق الانتخابي، كمتابعة الفرز وحضور المناديب وغيرها.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال تغطية قناة الحياة لانتخابات مجلس النواب 2025، أن المحافظة كجهاز تنفيذي تابعت سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتأكدت من جاهزية اللجان لاستقبال أعضاء الهيئة القضائية والناخبين، موضحًا أنها تضم 352 لجنة فرعية، فُتحت بين التاسعة والتاسة والربع صباحًا أمام الناخبين.

وتابع أن الساعات الأولى شهدت إقبالًا من كبار السن والنساء، بينما زاد إقبال المواطنين في الساعات المتأخرة من النهار تحديدا بعد الثالثة عصرًا، مضيفًا أن الإقبال في اليوم الثاني غالبًا ما يكون أكثر كثافة.

وأوضح أن المحافظة يتنافس بها 129 مرشحًا فرديًا، على 9 مقاعد في البرلمان بعد إلغائها في المرحلة الأولى، معلقًا: "ده يوضح أن المنافسة كانت قوية وشرسة، وكنا متوقعين أنه هيحصل.. دا زخم ديموقراطي محمود طالمًا بقا في أمانة ونزاهة لإدارة العملية لانتخابية بيبقى المواطن مطمئن أن الصندوق الانتخابي هو اللي بيحسم الاختيارات".

وأشار إلى أن المحافظة بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات سترصد أية مخالفة حالة حدوثها، وأن مديرية الأمن ووسائل الإعلام والمواطنين مشاركون في هذه العملية، معلقًا: "مفيش حاجة بتستخبى.. ليس هناك من هو فوق القانون وفوق النزاهة الخاصة بالعملية الانتخابية".