مصطفى بكري: نريد أن نرى مدرسة قريبًا باسم شهيد الإسماعيلية

قال الإعلامي مصطفى بكري إنه يتمنى التعاون والتكاتف لتكريم النماذج العظيمة، مثل الشاب حسن أحمد الجزار، الذي ضحى بنفسه في سبيل إنقاذ 13 طالبة من الغرق في مصرف بقرية بالوظة وهو لا يعرف السباحة، مضيفًا: "نريد أن نرى مدرسة قريبًا باسمه".

وأضاف "بكري" خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أمس الخميس، أنه تواصل مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة إطلاق اسم الشاب -الذي وصفه بالشهيد- على مدرسة في نفس القرية، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج البطولية يجب أن تتكرر في مصر.

وأشار الإعلامي إلى أن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تحرك على الفور واتخذ إجراءات عاجلة لدعم الأسرة، كما أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أرسلت بعثة واتخذت إجراءات كبيرة لمساندة العائلة.

وأضاف بكري: “كان هناك مظهر تضامني رائع يخفف من ألمهم، لكن عند لقائنا بالأسرة رأينا البنات الثلاثة والأب والأم والزوجة، تأسينا كثيرًا وقلنا لهم ربنا يصبركم”.

وكان اللواء أكرم محمد، محافظ الإسماعيلية، وجه بصرف إعانة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسرة الشاب حسن الذي لقي مصرعه غرقًا بعد إنقاذ 13 فتاة سقطت سيارة تقلهن في مصرف بالوظة بالقنطرة شرق، تقديرًا لشجاعته ودوره الإنساني البطولي.

https://youtu.be/zped3aXqtts?si=Sjs6kZ4GqGDkdRcM