ماكرون: الوفاق بين أوروبا وأمريكا ضروري لدعم أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الوفاق بين أوروبا والولايات المتحدة ضروري لدعم أوكرانيا، مضيفا أنه "لا يوجد انعدام للثقة"، نافيا تقرير يفيد بأنه حذر من احتمال خيانة واشنطن لأوكرانيا.

وقال ماكرون، للصحفيين خلال زيارة إلى الصين، إن "الاتحاد بين الأمريكيين والأوروبيين بشأن القضية الأوكرانية أمر ضروري. وأقولها مرارا وتكرارا، علينا العمل معا"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابع: "نرحب بجهود السلام التي تبذلها الولايات المتحدة وندعمها. الولايات المتحدة بحاجة إلى الأوروبيين لقيادة هذه الجهود الرامية للسلام".

وأمس الخميس، نقلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية عن نص مكالمة سرية أن ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس عبرا عن تشككهما الشديد في الجهود التي تبذلها واشنطن ومبعوثيها للتفاوض من أجل السلام بين كييف وموسكو.

وعندما سُئل عن تقرير المجلة، قال ماكرون "أنفي كل شيء".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة من أجل السلام. والولايات المتحدة بحاجة إلينا حتى يكون هذا السلام دائما وقويا".

وتابع: "لذلك لا يوجد سيناريو يتحقق فيه سلام دائم في أوكرانيا دون بذل جهود مشتركة بين الأوروبيين والأمريكيين والكنديين والأستراليين واليابانيين".