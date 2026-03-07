فيردر بريمن يخطط لبيع مدافعه الشاب كوليبالي مقابل رقم قياسي

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي فيردر بريمن يدرس بيع مدافعه الشاب كريم كوليبالي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تصبح الأغلى في تاريخ النادي.

المدافع البالغ من العمر 18 عامًا فرض نفسه هذا الموسم كأحد أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في الدوري الألماني، بعدما شارك أساسيًا في 20 مباراة من أصل 21 خاضها فريقه في المسابقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن إدارة بريمن ترى أن الوقت مناسب للاستفادة ماليًا من اللاعب، في صفقة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في الوضع المالي للنادي.

ومن المتوقع أن يطلب بريمن نحو 42 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن كوليبالي، وهو مبلغ سيتجاوز الرقم القياسي لأكبر صفقة بيع في تاريخ النادي، والذي تحقق عام 2009 عند انتقال دييجو إلى يوفنتوس.

وأشارت التقارير إلى أن عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب فرق من فرنسا وإيطاليا، تتابع اللاعب عن قرب تمهيدًا للدخول في مفاوضات لضمه خلال الميركاتو الصيفي.