 فيردر بريمن يخطط لبيع مدافعه الشاب كوليبالي مقابل رقم قياسي - بوابة الشروق
السبت 7 مارس 2026 12:03 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

فيردر بريمن يخطط لبيع مدافعه الشاب كوليبالي مقابل رقم قياسي

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 6 مارس 2026 - 11:48 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مارس 2026 - 11:48 م

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي فيردر بريمن يدرس بيع مدافعه الشاب كريم كوليبالي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تصبح الأغلى في تاريخ النادي.

المدافع البالغ من العمر 18 عامًا فرض نفسه هذا الموسم كأحد أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في الدوري الألماني، بعدما شارك أساسيًا في 20 مباراة من أصل 21 خاضها فريقه في المسابقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن إدارة بريمن ترى أن الوقت مناسب للاستفادة ماليًا من اللاعب، في صفقة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في الوضع المالي للنادي.

ومن المتوقع أن يطلب بريمن نحو 42 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن كوليبالي، وهو مبلغ سيتجاوز الرقم القياسي لأكبر صفقة بيع في تاريخ النادي، والذي تحقق عام 2009 عند انتقال دييجو إلى يوفنتوس.

وأشارت التقارير إلى أن عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب فرق من فرنسا وإيطاليا، تتابع اللاعب عن قرب تمهيدًا للدخول في مفاوضات لضمه خلال الميركاتو الصيفي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك