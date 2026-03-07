حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره النجمة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهد اللقاء مشاركة لاعب الوسط المصري نبيل عماد «دونجا» ضمن صفوف النجمة، بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

بدأ الهلال المباراة بضغط هجومي مبكر بحثًا عن هدف التقدم، وكاد الصربي سيرجي سافيتش أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة بعد عرضية من مالكوم، لكنه لم يتمكن من اللحاق بالكرة في الوقت المناسب. كما أضاع سالم الدوسري فرصة محققة في الدقيقة 18 بعدما اخترق دفاع النجمة، لكنه أخطأ في تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء.

وتلقى النجمة ضربة قوية قبل نهاية الشوط الأول بعد طرد لاعبه ناصر الهليل في الدقيقة 39، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين. واستغل الهلال النقص العددي سريعًا، حيث افتتح كريم بنزيما التسجيل في الدقيقة 43 برأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته، وأضاف بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 81، قبل أن يسجل البرازيلي مالكوم الهدف الثالث في الدقيقة 84، ثم اختتم سافيتش رباعية الزعيم في الدقيقة 87.

وبهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، متساويًا مع النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد النجمة عند 8 نقاط في المركز الأخير.