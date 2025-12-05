فيلم السماء بتقع يشارك في مسابقة الأفلام المصرية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

يشارك فيلم "السماء بتقع" ضمن المسابقة الرسمية للأفلام المصرية بالدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم يُعرض لأول مرة عالميًا بالمهرجان، وهو من إخراج مصطفى جيربي.

وسبق أن أعلنت إدارة المهرجان مؤخرًا تكريم اثنين من أبرز رموز الإبداع في السينما والموسيقى التصويرية في مصر والعالم العربي، هما المخرج الكبير مروان حامد والموسيقار راجح داوود، بمنحهما جائزة البرج الذهبي تقديرًا لمسيرتيهما الحافلة وإسهاماتهما المؤثرة في تطوير الفن السابع.

يرأس المهرجان المخرج وحيد صبحي، ويشغل الفنان والناقد أحمد النبوي منصب مدير المهرجان، بينما يتولى الإعلامي تامر بجاتو منصب المدير التنفيذي، إضافة إلى الإشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى للمخرج والناقد السينمائي أحمد المسيري.