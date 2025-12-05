وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية

أعرب وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي والأهلي السابق، عن سعادته بتعادل منتخب فلسطين مع تونس وتصدره ترتيب المجموعة في كأس العرب، مؤكّدًا مساندته وبقائه مع الفريق طوال مباريات البطولة.

وفي مقابلة مع قناة «أبو ظبي الرياضية»، تحدث أبو علي عن إصابته قائلاً:" كانت إصابة صعبة بعض الشيء، تعرضت لكسر كبير في الكاحل، مرّ شهران وأنا جاهز بنسبة 99%، لكني لم أشارك بعد في التدريبات والمباريات، فقررت النزول إلى قطر لدعم منتخب بلادي فلسطين في بطولة كأس العرب، إذا لم أستطع اللعب، سأبقى لدعمهم."

وتطرق أبو علي للحديث عن تعادل فلسطين مع تونس، وقال:" منتخب تونس قوي للغاية، وأصدقائي معلول وبن رمضان يلعبان في صفوف نسور قرطاج، منتخب فلسطين يضم لاعبين مجتهدين ومتعبين جدًا، مثل عدي الدباغ الذي سافر إلى جنوب أفريقيا وعاد، وميلاد الذي لعب قبل مباراة قطر بيومين، بفضل الله، التأخر بهدفين ثم العودة للتعادل مع منتخب كبير مثل تونس أمر لا يحدث كل يوم."

وعن أفضل هدفين في مباراة تونس، أضاف:" هدف حامد حمدان كان رائعًا، وهدف زيد جاء في توقيت صعب واحتاج اجتهادًا كبيرًا، فرحتي بالهدف الثاني جعلتني أفقد صوتي!"

وأكد أبو علي على صعوبة جميع مواجهات كأس العرب، وقال:" كل المباريات صعبة وهناك منتخبات محترمة، لكن فلسطين حققت 4 نقاط من مباراتين، تبقى مباراة واحدة ضد سوريا سندخلها من أجل الفوز، دون أي اعتبار لمباراتينا السابقة مع تونس وقطر، ومن المهم إنهاء دور المجموعات في المركز الأول."

وأشار إلى توقعاته قبل البطولة:" لم أكن أتوقع تصدر منتخب فلسطين للمجموعة، لكنني توقعت أن نحقق شيئًا في البطولة، ولدينا لاعبين وجهاز فني محترمين، المجموعة كانت قوية جدًا، وكل شيء وارد، وأنا سعيد لما حققه المنتخب حتى الآن، وإن شاء الله نتصدر المجموعة ونتأهل للأدوار التالية."

واختتم مهاجم الأهلي السابق حديثه قائلاً:" جئت إلى قطر لدعم زملائي في المنتخب، أحب أن أكون موجودًا وأساعدهم، إذا استطعت تقديم 10% فقط، والمساعدة على تجاوز الصعاب وخلق جو إيجابي وثقة بين اللاعبين، أرغب بالطبع في اللعب، لكن إذا لم أستطع، سأظل مع الفريق والجهاز الفني حتى آخر مباراة لنا في البطولة".