الصين وفرنسا تؤكدان ضرورة تهيئة الظروف لتنفيذ حل الدولتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت الصين وفرنسا، اليوم، ضرورة تهيئة ظروف مؤاتية للتنفيذ الفعال لـ"حل الدولتين"، الذي يعد الحل الوحيد الموثوق به لتلبية التطلع المشروع للإسرائيليين والفلسطينيين إلى السلم والأمن العادلين والدائمين، بحسب بيان مشترك.

وأعربت الصين وفرنسا، في بيان مشترك، عن ترحيبهما باعتماد "إعلان نيويورك" في 12 سبتمبر عام 2025.

ورحبت الصين وفرنسا باتفاق وقف إطلاق النار التي توصلت إليها إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في 9 أكتوبر عام 2025، داعيتين جميع الأطراف إلى تنفيذ التعهدات فورا، وتجنب اتخاذ أي خطوة قد تمس بذلك.

وأدان البلدان جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جميع الأعمال الإرهابية العنيفة والهجمات على المدنيين بدون تمييز، بحسب البيان.

وأكد رئيسا البلدين مجددا ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع تحت إشراف الأمم المتحدة وإيصالها إلى كامل قطاع غزة بشكل سريع وآمن ومستدام وبدون عوائق.

وشددت الصين وفرنسا على أهمية مواصلة تقديم الدعم المادي والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأعربتا عن تقديرهما لجهود أعضاء "التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية".

وأبدى الجانب الفرنسي ترحيبه وتقديره لما قام به الجانب الصيني من تقديم المساعدات إلى فلسطين.