طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود

أبدى طارق الشناوي، الناقد الفني، رأيه بشأن الجدل الذي أثاره الإعلان الترويجي لفيلم “أم كلثوم” بطولة الفنانة منى زكي، مؤكدًا أن الهجوم على "البرومو" تجاوز الحدود، قائلاً: “أنا أولاً مع حرية الرأي، ومن حق أي شخص ألا يعجبه الفيلم أو البرومو، ولكن لا يمكن لأحد الحكم على العمل الفني بالفشل لمجرد أنه له ملاحظة على الإعلان الترويجي”.

وأضاف "الشناوي" خلال لقاء عبر برنامج "خلاصة الكلام"، أمس الخميس، أن فكرة التشابه الشكلي بين الفنانة منى زكي والمطربة أم كلثوم ليست مقياسًا لنجاح وفشل الفيلم، موضحًا أن دور أم كلثوم يتطلب قدرة الممثل على تقمص الشخصية وإيصال روحها للجمهور، وليس مجرد الشبه الخارجي.

وتابع: “في النهاية سأشاهد الفيلم مع الجمهور لأتأكد إن كان مروان حامد مخرج العمل والفنانة منى زكي والكاتب أحمد مراد نجحوا في جعلي أصدق الشخصية، لأن هذا هو القانون الحقيقي للنجاح في الأعمال الفنية”.

ولفت إلى أن أول من رُشحت قبل الفنانة صابرين لتجسيد دور "كوكب الشرق" في مسلسل "أم كلثوم" كانت الفنانة سوسن بدر، وكان هناك طلب من أكثر من فنانة أخرى، مثل الفنانتين نبيلة عبيد وإلهام شاهين، مضيفًا: "الناس مقتنعة تمامًا بأن أم كلثوم تساوي صابرين من فرط نجاحها في تقمص الدور بالمسلسل".

ويذكر أن فيلم "الست" حقق نجاحًا في عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان مراكش بالمغرب، حيث استمر تصفيق الجمهور لأكثر من 10 دقائق متواصلة، وشهد العرض حضور بطلة العمل منى زكي، والمخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد، والمنتج أحمد بدوي.