مفاوض روسي يسخر من المستشار الألماني ويصفه بالغباء

ردت روسيا بسخرية على ما نقلته وسائل إعلام عن شكوك أبداها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تجاه المفاوضين الأمريكيين في حرب أوكرانيا خلال مؤتمر سري عبر الهاتف بين زعماء أوروبيين.

وكتب كبير المفاوضين الروس كيريل دميترييف على منصة "إكس": "عزيزي ميرتس، أنت لست حتى في اللعبة.. لقد أخرجت نفسك من اللعبة عبر التحريض على الحرب، ونسف السلام، ومقترحات غير واقعية، وانتحار الحضارة الغربية، والهجرة، والغباء العنيد".

وجاء رد دميترييف على تقرير لمجلة "دير شبيجل" الألمانية حول محضر اجتماع أزمة شارك فيه أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وبحسب التقرير، قال ميرتس لزيلينسكي عن المفاوضين الأمريكيين: "إنهم يلعبون ألعابا، سواء معكم أو معنا".

ومن جانبه، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين: "أرجو تفهم أنني لا أعلق على تقارير إعلامية فردية. علاوة على ذلك، لا يمكننا من حيث المبدأ الإدلاء بمعلومات عن محادثات سرية".

وأشار المتحدث إلى تصريحات ميرتس في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم الاثنين الماضي. وكان ميرتس قد تحدث خلالها عن مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وشركاء أوروبيين آخرين، وقال إنهم يحافظون على تماسك المجتمع عبر الأطلسي قدر الإمكان.

وتُلقي القيادة الروسية باللوم على الغرب في الهجوم الذي أمر به الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا مطلع عام 2022. وكان بوتين ادعى مرارا أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لخوض حرب ضد روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن دميترييف هو المفاوض الروسي في المحادثات مع واشنطن، وقد درس في الولايات المتحدة ويُنظر إليه كدبلوماسي محنك يركز بشكل خاص على الحوافز الاقتصادية في التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.