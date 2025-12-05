7 أندية تفتح أبوابها أمام صلاح حال رحيله عن ليفربول

ازدادت الشكوك حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب آرني سلوت، في ظل تراجع نتائج الفريق وتذبذب مستواه هذا الموسم.

ويرى جيمي ريدناب أن علاقة صلاح بالنادي باتت عند مفترق طرق، وربما تشهد نهايتها في أقرب فرصة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال ريدناب في تصريحات لـ«سكاي سبورتس»:" صلاح أحد أعظم من لعب في الدوري الإنجليزي وواحد من أساطير ليفربول، ولذلك تبدو نهاية القصة بعيدة عن المثالية، الوضع معقد للغاية؛ فعندما تملك لاعبًا بهذا الوزن داخل غرفة الملابس، يصبح استبعاده أمرًا حساسًا."

وأضاف:" سأندهش إذا أكمل العام ونصف العام المتبقيين في عقده، الوضع الحالي لا يساعد، والرحيل في يناير أو الصيف احتمال قائم، لم يعد شيء يدهشني في عالم كرة القدم."

وتابع:" الكرة الآن في ملعب صلاح؛ فقد أصبح صاحب القرار، إن شعر بأنه لن يكون أساسيًا، فلن يقبل الجلوس على الدكة، وسيبحث عن فريق يضمن له المشاركة، ولا يزال أرجح رغبته في البقاء داخل أوروبا."

وأشار ريدناب إلى أن العلاقة بين صلاح وليفربول تمر بنقطة تحول:" البعض يرشح السعودية، حيث يحظى بشعبية كبيرة، أو الدوري الأمريكي، لكنّ ما يحدث الآن سيجعل صلاح يشعر بالخذلان وربما بأنه يتحمل اللوم، ورغم ذلك، فإن نتائج الفريق تبدو جيدة في غيابه… والأرقام لا تخدمه في هذه الفترة."

إلى أين يرحل صلاح؟ 7 وجهات محتملة

قبل الخوض في تفاصيل الانتقالات، تجدر الإشارة إلى أن ارتباط صلاح بكأس الأمم الإفريقية خلال ديسمبر ويناير يقلل من فرص رحيله شتاءً، رغم تكهنات ريدناب. إلا أن الصيف المقبل قد يكون نافذة رحيله الأكبر.

صحيفة «ميرور» استعرضت أبرز الخيارات المطروحة:

1. الدوري السعودي

وفقًا لـESPN، ما زال الهلال يضع صلاح ضمن أهدافه الرئيسية، كما تواصل القادسية بشأن ضمه.

ورغم رفض اللاعب والنادي عروضًا سابقة، فإن القدرة المالية الهائلة للدوري السعودي تمنحها أفضلية، إلى جانب كون صلاح أحد أبرز الأسماء القادرة على قيادة مشروع الدوري في مرحلة ما بعد رونالدو.

2. الدوري الأمريكي

أثبت الدوري الأمريكي مرونة كبيرة في استقدام النجوم، كما حدث مع ليونيل ميسي.

وتشير التقارير إلى أن سان دييجو، المملوك لرجل أعمال مصري، هو الأقرب لضم صلاح، متقدمًا على أندية مثل شيكاغو فاير وإنتر ميامي.

3. العودة إلى أوروبا

لا يزال خيار البقاء في أوروبا قائمًا بقوة، خصوصًا مع رغبة صلاح المستمرة في المنافسة على أعلى المستويات.

– الدوري الإيطالي

يمتلك صلاح تجربة ناجحة سابقة مع فيورنتينا وروما، ما يفتح الباب أمام عودة محتملة إلى الكالتشيو.

– جالاتا سراي

النادي التركي يبحث عن صفقة من العيار الثقيل، وقد ارتبط اسمه بصلاح في يناير، ويتمتع النادي بسابقة في حل الأزمات، بعدما ضم فيكتور أوسيمين معارًا لتجاوز مشكلته مع نابولي.

4. برشلونة

يمثل برشلونة خيارًا ممكنًا في الصيف، خاصة مع تقدم روبرت ليفاندوفسكي في العمر واقتراب نهاية عقده.

وفي حال رحيل ماركوس راشفورد أو فشل انضمامه للبرسا، قد يتحول صلاح إلى خيار هجومي جاهز، بشرط قدرة النادي على تحمل التكاليف المالية.