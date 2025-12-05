اتفاقية بين الفاو وبولندا لتخفيف أزمة الغذاء في السودان بمليون دولار

وقّعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وحكومة جمهورية بولندا، من خلال وزارة الخارجية، اتفاقية مشروع بقيمة مليون دولار للاستجابة لأزمة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المتفاقمة في السودان، ودعم الأسر الضعيفة المتضررة من النزاع لإعادة بناء حياتها وسبل عيشها، وفق بيان من المنظمة اليوم.

يواجه السودان اليوم واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم. فمنذ اندلاع النزاع في عام 2023، أُجبر ما يقرب من 11.6 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم، في أزمة نزوح غير مسبوقة في تاريخ البلاد وتُعد الأكبر في التاريخ الحديث، حيث تستمر الولاية الشمالية، على وجه التحديد، في استقبال موجات من النازحين منذ بداية النزاع. ومع تزايد أعداد النازحين بشكل يومي، يفرض هذا التدفق البشري ضغوطاً هائلة على المجتمعات المحلية الهشة بالأساس، والخدمات المستنزفة، والموارد المحدودة.

ويُظهر أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل الأمن الغذائي (IPC) أن أكثر من 21 مليون شخص في السودان يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى). وفي الوقت نفسه، يحتاج 3.7 مليون طفل دون سن الخامسة بالإضافة إلى النساء الحوامل أو المرضعات إلى علاج عاجل من سوء التغذية الحاد.

ويهدف المشروع الذي يأتي تحت عنوان "استجابة منقذة للحياة لأزمة الجوع في الولاية الشمالية" ويستمر تنفيذه لـ 12 شهرًا، إلى دعم 1 500 أسرة معيشية ضعيفة أو ما يعادل ( 7 500شخص) عبر توفير أغنام أو دواجن صغيرة، لضمان حصولهم الفوري على أغذية غنية بالبروتين، وفي الوقت ذاته توفير فرص دخل مستدامة. كما ستحصل الأسر على تدريب متكامل في ممارسات تربية الحيوانات، مما يزودها بالمهارات اللازمة لتحسين صحة الحيوان وزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة الأسر على الصمود في مواجهة الأزمات.

وبالنسبة للملايين في أنحاء السودان، تشكل الثروة الحيوانية شريان حياة باعتبارها مصدراً أساسياً للتغذية والدخل، ولكن النزاع والنزوح والصدمات المناخية أدت إلى اضطراب هذا الشريان الحيوي، مما فاقم من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال.

وقال هونغجي يانغ، ممثل الفاو في السودان: "يأتي هذا الدعم السخي من حكومة بولندا في وقت حرج للبلاد ولشعب السودان، فهذه الشراكة تؤكد أن التدخلات القائمة على دعم الثروة الحيوانية يمكن أن تكسر دائرة الجوع وتنقذ الأرواح العالقة في الأزمات.”

ومن جانبه قال ميخال موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا لدى السودان: "تقف حكومة بولندا إلى جانب شعب السودان، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة، ومن خلال هذه المساهمة، نهدف إلى إنقاذ الأرواح ودعم الفئات الأكثر ضعفًا. لا ينبغي أن ينام أي طفل جائعًا، ولا ينبغي لأي أسرة أن تواجه ألم الجوع، إنها مسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعًا".