الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ باليستية وكروز على أهداف وهمية في الخليج

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بأن بحرية الحرس الثوري أطلقت، اليوم الجمعة، صواريخ باليستية وأخرى كروز على أهداف وهمية في الخليج، خلال تدريبات عسكرية تستمر يومين بهدف التصدي للتهديدات الخارجية.

واستضافت إيران في وقت سابق مناورات لمكافحة الإرهاب في إقليم أذربيجان الشرق بشمال غرب البلاد مع أعضاء منظمة شنجهاي للتعاون، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت قناة "برس تي.في" الحكومية أن الهدف من تلك المناورات كان إرسال إشارة "سلام وصداقة" إلى الدول المجاورة وتحذير الأعداء من أن "أي سوء تقدير سيقابل برد حاسم".

وتأتي التدريبات البرية والبحرية بعد حرب جوية استمرت 12 يوما في يونيو بين إسرائيل وإيران، وانضمت خلالها الولايات المتحدة إلى إسرائيل في ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وتحدثت وسائل الإعلام الرسمية عن إطلاق مكثف لصواريخ كروز من طراز "قدر 110" و"قدر 380" و"قدر 360" و"قدر 360" وصواريخ 303 الباليستية على أهداف في خليج عمان.

وذكرت التقارير الإعلامية أن طائرات بدون طيار هاجمت في الوقت نفسه أهدافا تحاكي قواعد للعدو.

وبدأت بحرية الحرس الثوري الإيراني التدريبات في مضيق هرمز وخليج عمان، أمس الخميس.

وأكدت البحرية على ما وصفته بجاهزيتها العالية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلى روح الثبات والمقاومة التي يتمتع بها بحارتها في مواجهة أي تهديد.