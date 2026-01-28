وزير الخارجية الأوكراني: زيلينسكي مستعد للقاء بوتين

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضايا الحساسة في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء حرب روسيا.

وأوضح سيبيها، في مقابلة مع موقع يوروبِيسكا برافدا الأوكراني، أن أكثر القضايا حساسية في البحث عن تسوية سلمية لم تحسم بعد، وتشمل المسائل الإقليمية ومحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا.

وأضاف أن زيلينسكي مستعد للقاء بوتين من أجل حل هذه القضايا.

وتطالب روسيا بتنازلات عن أراض من أوكرانيا كشرط لوقف إطلاق النار، ولاسيما انسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وتعد محطة زابوريجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، تحت سيطرة القوات الروسية منذ مارس 2022، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.

وكان زيلينسكي دعا مرارا في السابق إلى عقد لقاء مع الرئيس الروسي، في حين تبدي موسكو تحفظا مستمرا على ذلك.

وفي نهاية الأسبوع، عقد مفاوضون من أوكرانيا وروسيا محادثات مباشرة للمرة الأولى منذ أشهر في دولة الإمارات العربية المتحدة بوساطة من الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات يوم الأحد في أبوظبي.