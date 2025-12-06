حصلت قناة «العربية/الحدث» على تسجيلات مصورة حصرية تجمع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بمستشارته السابقة لونا الشبل، قبل سقوط نظامه، تتضمن أحاديث خاصة تكشف مواقف حادة وسخرية من جهات ووقائع داخل الساحة السورية.

وظهر الأسد، في أحد المقاطع وهو يوجه شتائم حادة متعلقة بالغوطة، بينما تكشف لقطات أخرى حواراً بينه وبين لونا الشبل، تتحدث خلاله عن «تباهي حزب الله بقدراته» قبل أن تضيف: «والآن لم نسمع له صوتاً».

كما تتضمن التسجيلات مشاهد يسخر فيها الأسد ولونا الشبل من جنود سوريين ظهروا وهم يقبّلون يد الأسد خلال لقاءات سابقة.

وفي مقطع آخر قال الأسد للونا الشبل، إنه لا يشعر بشيء عند رؤية صوره بالشوارع، بينما سخر من اسم عائلته، قائلاً: «يجب تغييره باسم حيوان آخر».

وتُعرض هذه المقاطع للمرة الأولى حصرياً، وتكشف جانباً من طبيعة النقاشات الخاصة داخل الدائرة المقربة من الأسد.