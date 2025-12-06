قرى مسيحية بالشمال السوري تستقبل أهلها من جديد بعد سنوات النزوح

- سمية إيغوب: رغم ضعف الخدمات عدنا إلى أرضنا

- ليفان مواس: نحن هنا منذ قرون، ومتعلقون بتراب بلدنا

بدأ السكان المسيحيون الذين اضطروا لمغادرة قراهم في شمالي سوريا خلال سنوات الحرب، نتيجة هجمات نظام بشار الأسد، بالعودة إلى أراضيهم بعد مرور عام على إسقاط النظام.

وكان يقطن القرى المسيحية الغسانية واليعقوبية والجديدة والقنية، الواقعة غربي محافظة إدلب، نحو 20 ألف شخص قبل اندلاع الحرب. لكن بين عامي 2013 و2015، وهي السنوات الأكثر قسوة في الصراع، أجبر القصف المدفعي والجوي المكثف لقوات النظام المخلوع وما رافقه من اشتباكات، معظم السكان على النزوح، ليتراجع عدد المسيحيين المتبقين إلى نحو 500 شخص فقط.

وتُعد قرية القنية من أبرز القرى المسيحية التي شهدت موجة نزوح واسعة خلال الحرب.

والتقت وكالة الأناضول مسيحيين بدأوا بالعودة إلى قراهم المحررة شمالي سوريا، حيث استعرضوا معاناتهم وتجاربهم خلال النزوح، والأوضاع التي يواجهونها اليوم بعد العودة.

سمية إيغوب من قرية القنية قالت إنها أمضت طفولتها وشبابها هناك، لكنها اضطرت لمغادرتها تحت وطأة قصف النظام.

وأضافت: "اشتد القصف مع اندلاع الحرب، فأخذت أولادي وزوجي ونزحنا إلى طرطوس. عدنا اليوم لنستنشق هواء قريتنا، رغم انعدام الماء والكهرباء والإنترنت. حتى التواصل مع أولادنا صعب، لكن رغم ذلك عدنا إلى أرضنا. إن شاء الله تتحسن الأوضاع بالكامل".

أما ليفان مواس فأوضح أنهم غادروا قريتهم عام 2013 بسبب شدة القصف، وانتقلوا أولًا إلى لبنان ثم إلى الإمارات.

وتابع: "بفضل الله عدنا إلى أرضنا. هذا حلم كل السوريين. نحن هنا منذ قرون، ومتجذرون في هذه الأرض".

بدوره، قال حنا جيلوف، إنه اضطر للنزوح بسبب قصف النظام المخلوع، لكنه عاد إلى قريته بعد سقوطه، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في الأوضاع.

وأضاف: "الأب لؤي ساعدنا كثيرًا وتم تحسين ظروفنا. أحببت المدرسة وبقيت هنا. أشعر أن الحياة باتت أفضل مما كانت عليه سابقًا".

يذكر أنه في 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000–2024)، الذي ورث السلطة عن والده حافظ الأسد (1970–2000).