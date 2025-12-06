 367 شهيدا و953 إصابة منذ وقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
367 شهيدا و953 إصابة منذ وقف إطلاق النار في غزة


نشر في: السبت 6 ديسمبر 2025 - 1:42 م | آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2025 - 1:42 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 6 شهداء و15 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 70 ألفًا و354 شهيدًا، و171 ألفًا و30 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا من وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 367 شهيدا، و953 إصابة، و624 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

ولفتت إلى إضافة عدد 223 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء من تاريخ 28/11/2025 إلى 05/12/2025

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

