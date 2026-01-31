مستشفيات غزة تستقبل 17 شهيدا و49 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 48 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية وحتى اللحظة: 17 شهيدًا (منهم 12 شهيدًا جديدًا منذ ساعات فجر اليوم وحتى اللحظة)، و49 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 509 شهداء، و1405 إصابات، و715 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 71 ألفًا و769 شهيدًا، و171 ألفًا و483 إصابة.

وأفادت بإضافة 85 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 23/01/2026 إلى 30/01/2026.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.