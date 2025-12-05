رئيس مجلس النواب اللبناني: التفاوض تحت النار غير مقبول

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال استقباله، اليوم الجمعة سفراء وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إن التفاوض تحت النار غير مقبول، والاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وباتفاق بوقف إطلاق النار.

واستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التين سفراء وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بحضور قائد قوات اليونيفيل إلى جنوب لبنان اللواء ديوداتو ابانيارا، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشئون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.

وقال بري خلال اللقاء: "لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار"، محذرا من أن "استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب".

وأكد بري أن "الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب الى خلف الحدود الدولية ، لا سيما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها يُلزم ويفرض على إسرائيل وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الآحادية على لبنان".

وتناول اللقاء "تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية ".

واستمع بري "لمواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن وأجاب بإسهاب لمراحل القرار الأممي رقم 1701 وأهميته ووظيفته واتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجباته لتطبيق القرار الأممي ودور قوات الطوارئ الدولية في هذا الإطار وما يراه تناقضاً في القرار رقم 2790".