أعلنت قناة الوثائقية أنها تستعد لعرض الفيلم الوثائقي "إيفل.. ساحر الحديد"، خلال الفترة المقبلة عبر شاشتها.



يتناول الفيلم منجزات المعماري الفرنسي الشهير "جوستاف إيفل"، مصمم برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، موثقًا مسيرته المهنية التي استمرت أكثر من نصف قرن، من خلال استعراض عدد من المباني الكبرى، والتحف المعمارية الفريدة التي أنجزها في عدة أنحاء من العالم، تاركًا فيها بصماته المعمارية، وهندسته الخاصة، مثل محطة قطار "نيوجاتي" في بودابست، وجسر "ماريا بيا" في بورتو، وتصميم الهيكل المعدني لتمثال الحرية في نيويورك. ويسعى الفيلم إلى إعادة اكتشاف حياة هذا المهندس المعماري الفذ وفلسفته في البناء، وتأثيره على الهندسة المعمارية العالمية.