الأزهري: اختيار وزير الرياضة لرئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو يؤكد الثقة الدولية بالكفاءات المصرية

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأعرب وزير الأوقاف عن بالغ سعادته بهذا الاختيار الذي يعكس مكانة مصر وريادتها على مستوى المؤسسات الدولية، ويؤكد الثقة الدولية في الكفاءات المصرية؛ مشيدًا بإسهامات وزير الشباب والرياضة وجهوده المخلصة في تطوير قطاع الشباب والرياضة، بما يواكب رؤية الدولة المصرية ويعزز رسالتها الحضارية والإنسانية في خدمة المجتمع الدولي.

ودعا الأزهري للدكتور صبحي بالتوفيق ودوام النجاح، ولوطننا العزيز بمزيد من التقدم والازدهار.