«مستقبل وطن» يجتمع بأمناء محافظات المرحلة الأولى استعداداً لانتخابات الدوائر الملغاة

عقد حزب مستقبل وطن اجتماعاً تنظيمياً مهماً لمناقشة الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة بعدد من محافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ السابق، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الحزب، والأمناء العامّين المساعدين، وأمين التنظيم المركزي، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلاً عن أمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات.

واستعرض الاجتماع رؤية الحزب لدعم مرشحيه في انتخابات الدوائر الملغاة، المقرر انعقادها في الداخل يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وتناول الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي ختام الاجتماع، فُتح باب النقاش حول مختلف الموضوعات التنظيمية، بما يعزز مكانة الحزب بين المواطنين، والعمل وفق رؤية الحزب التي تؤكد أن يعكس المشهد الانتخابي مبدأ المشاركة لا المغالبة، للظهور بشكل يليق بحقيقة المنافسة السياسية الشريفة في الجمهورية الجديدة.