 نجم ليفربول السابق يدعم محمد صلاح في أزمته - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 2:39 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

نجم ليفربول السابق يدعم محمد صلاح في أزمته

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 1:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 1:24 ص

أظهر الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول السابق، دعما لزميله السابق في النادي الإنجليزي، وذلك في ظل أزمته مع مدربه الهولندي آرني سلوت.

وكان صلاح قد دخل في أزمة مع سلوت، بسبب استبعاد المدرب له بشكل متكرر، حيث تحدث النجم المصري بشكل غائب عن رفضه للقرار.

وما كان من المدير الفني إلا أن استبعده من رحلة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ونشر لوفرين على "إكس" اسم صلاح مع رمز قلب، مكتفيا بذلك في إشارة على دعمه لزميله السابق.

ويعد الكرواتي الدولي السابق، من أبرز النجوم القربين لصلاح حتى بعد رحيله عن الريدز.

وزادت التكهنات بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول مؤخرا في ظل الأزمة الأخيرة وسط ترقب سعودي لموقف اللاعب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك