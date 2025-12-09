نجم ليفربول السابق يدعم محمد صلاح في أزمته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول السابق، دعما لزميله السابق في النادي الإنجليزي، وذلك في ظل أزمته مع مدربه الهولندي آرني سلوت.

وكان صلاح قد دخل في أزمة مع سلوت، بسبب استبعاد المدرب له بشكل متكرر، حيث تحدث النجم المصري بشكل غائب عن رفضه للقرار.

وما كان من المدير الفني إلا أن استبعده من رحلة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ونشر لوفرين على "إكس" اسم صلاح مع رمز قلب، مكتفيا بذلك في إشارة على دعمه لزميله السابق.

ويعد الكرواتي الدولي السابق، من أبرز النجوم القربين لصلاح حتى بعد رحيله عن الريدز.

وزادت التكهنات بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول مؤخرا في ظل الأزمة الأخيرة وسط ترقب سعودي لموقف اللاعب.