قال الدكتور الحسيني عوض المتحدث باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الثروة الحيوانية بمصر آمنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء الاثنين، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنظم حملات إرشادية في الأسواق، لمنع نقل الأمراض بين المحافظات، معلقًا: "مش خايفين من أي حاجة ومسيطرين على المرض وماشيين في الإجراءات الاحترازية السليمة".

وأوضح أن الهيئة خصصت الخط الساخن 19561، لتلقي بلاغات المواطنين والمربين عن أي أعراض تظهر على الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة وغيرها.

وأشار إلى أن الحمى القلاعية مرض وبائي منتشر منذ أكثر من 50 عامًا، ويتم التحصين ضدها وضد حمى الوادي المتصدع، 3 مرات سنويًا ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية، وهي أنها مرض فيروسي ينتشر عبر الهواء، وللوقاية منه يجب الالتزام بالتحصينات والإجراءات الإحترازية.

وأوضح أن وزارة الزراعة رصدت في مايو الماضي انتشار عترة جديدة من الحمى القلاعية SAT-1، في عدد من دول الجوار كليبيا والسودان ودول الخليج، من خلال جهاز الترصد الوبائي للأمراض المعدية المشتركة العابرة للحدود.

وذكر أن المختصين بوزارة الزراعة والمعاهد البحثية عزلت إحدى الحالات العشوائية، وصنعت لقاحًا محليًا بمعهد اللقاح والأمصال البيولوجية بالعباسية، موضحًا أنهم أنتجوا 4 ملايين جرعة في الدفعة الأولى بأغسطس الماضي.

ولفت إلى أن الحمى القلاعية لا تنتشر إلا في الشتاء، ويتم أخذ جرعة تنشيطية حفاظًا على الثروة الحيوانية، في إطار خطة لبناء مناعة قوية مستدامة ضد الأمراض الوبائية، بما يدعم توفير الأمن الغذائي والحفاظ على الإنتاجية من اللحوم والألبان.