قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقناة ليست الأولى، حيث سبقتها زيارة في 2017، للإطلاع على أدائها باعتبارها هيئة اقتصادية تابعة للقطاع العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "on e"، أنه قدّم عرضًا للبعثة عن الخدمات المستحدثة في القناة، بعد الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، بالإضافة لجهود توطين الصناعة والتسويق لها، موضحًا أن ستوفر دخلًا من العملات الأجنبية يوازي الدخل المتوقع لمرور السفن عبر القناة.

وأكّد ربيع، التحسن التدريجي لحركة الملاحة بالقناة وإيراداتها، حيث تشير التقديرات إلى تحسن إيرادات القناة خلال العام المالي 2025 - 2026 وارتفاعها إلى نحو 8 مليار دولار خلال العام المالي 2026 - 2027 وصولا إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2027 - 2028. علمًا بأن هذه الإحصاءات استعرضها ربيع خلال لقائه اليوم مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي، بحسب بيان للهيئة.

وأوضح أن الملاحة بقناة السويس شهدت عودة السفن التابعة لشركة " CMA CGM " موضحًا أن 76 سفينة تابعة لها ستعبر القناة من باب المندب بدلًا من رأس الرجاء الصالح، في الفترة من ديسمبر الحالي وحتى أغسطس القادم، في حين لم تعبر سفن ميرسيك من القناة حتى الآن.

ونوه بأن شركات الملاحة تحتاج وقتًا للتأكد من استقرار المنطقة، وإعداد جداول الإبحار بما لا يقل عن ثلاثة أشهر.

وأكد أنه لا بديل لقناة السويس، مستشهدًا بحادثة السفينة إيفر جيفن _ التي جنحت في قناة السويس لمدة ستة أيام بمارس 2021، في حين انتظرت 422 سفينة حتى حل الأزمة للعبور من القناة مرة أخرى.

وعلق قائلًا: "مواضيع الطرق البديلة تبدأ لما يكون في رواج لقناة السويس.. ولكّن الحقيقة مفيش بديل لقناة السويس الأرخص والأمن والأسرع في كل حاجة".

وأكد ربيع أن القناة حققت 40 مليار دولار إيرادات بين 2019 و2024، ونجحت في مواجهة أزمات كورونا وجنوح "إيفرجيفن" والحرب الأوكرانية وأزمة البحر الأحمر بسياسات مرنة وتنويع مصادر الدخل عبر خدمات جديدة مثل صيانة السفن ومكافحة التلوث وتبديل الأطقم.

واستعرض مشروعات الهيئة في الاستزراع السمكي والصناعات البحرية والبتروكيماويات، فيما أشادت بعثة الصندوق بالدور الاستراتيجي للقناة وقدرتها على إدارة الأزمات ودعم التجارة العالمية.